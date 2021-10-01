У Києві 74-річний дідусь підозрюється у розбещенні маленької дівчинки

Чоловік запросив до себе додому 8-річну дівчинку, де вчинив відносно неї розпусні дії

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 74-річному мешканцю Києва, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, в серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка проживала по сусідству, щоб допомогти обробити рану на її коліні. Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатися малолітньої дівчинки та вчинив відносно неї розпусні дії.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції Києва.

Як повідомлялося, у Вінниці вчительці загальноосвітньої школи пред'явили звинувачення в розбещенні школяра.

15 вересня цього року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, де, скориставшися відсутністю сторонніх осіб, вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також нещодавно чоловік заманив двох малолітніх дівчат до недобудови на проспекті Георгія Ґонгадзе, напоїв їх алкоголем та щодо однієї з них вчинив розпусні дії.

Раніше в Києві було засуджено футбольного тренера за розбещення 11-річного хлопчика.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.