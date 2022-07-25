Кабмін змінив виплати поліцейським під час воєнного стану

Постанова була прийнята ще 7 липня

Уряд прийняв постанову №793 про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану». Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що постанова була прийнята ще 7 липня.

У МВС пояснили, що зміни, запроваджені цією постановою, передбачають лише інший підхід у виплаті додаткової винагороди, а не її скасування.

«Так, запроваджено норму виплати до 30 тис. гривень пропорційно часу служби у розрахунку на місяць, а також залежно від місця несення служби та району ведення бойових дій. Саме це дозволить застосувати справедливий підхід до оплати праці та усунути зрівнялівку, здійснювати виплати особовому складу залежно від складності виконуваних завдань», – уточнили у МВС.

Зокрема, в областях, не віднесених до районів ведення бойових дій, розмір виплати додаткової винагороди становитиме до 10 тисяч гривень. А в областях, визначених районами ведення бойових дій, розмір виплати додаткової винагороди буде до 30 тис. гривень.

При цьому, при виплаті збільшеної додаткової винагороди до 100 тис. гривень застосовуватиметься коефіцієнт залежно від безпосередньої участі у бойових діях, виконання бойових розпоряджень, місця несення служби, виконання інших завдань та заходів з національної безпеки та оборони.

У відомстві також показали дані щодо застосування таких змін на прикладі розмірів виплат для окремих категорій працівників Національної поліції. Зокрема, в інспектора-вибухотехніка в районі, де бойові дії не ведуться, дохід на місяць буде 23 300 грн, з яких 15 000 грн – це грошове забезпечення, 8 300 грн – це додаткова винагорода.

У свою чергу, в інспектора-вибухотехніка, який працює у районі ведення бойових дій, дохід на місяць становитиме 101 600 грн, з яких 15 000 грн – це грошове забезпечення, 86 600 грн – це додаткова винагорода.

А поліцейський патрульної поліції, який працює у районі, де бойові дії не ведуться, матиме дохід на місяць 21 800 грн, з яких 14 800 грн – це грошове забезпечення, 7 000 грн – це додаткова винагорода.

Інший патрульний поліцейський, який працює у районі ведення бойових дій, матиме дохід на місяць 50 100 грн, з яких 14 800 грн - це грошове забезпечення, 35 300 грн – додаткова винагорода.

«Такий підхід щодо пропорційної виплати додаткової винагороди буде застосовуватись для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, Національної поліції, а також осіб цивільного та начальницького складу цивільного захисту ДСНС», – уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяні грошові виплати. Одна з причин – Дія не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.