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СБУ оприлюднила імена поліцейських, які перейшли на бік ворога на Запоріжжі

Надія Клочко
glavcom.ua
СБУ оприлюднила імена поліцейських, які перейшли на бік ворога на Запоріжжі
Так зване «МВС» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

17 зрадникам уже оголошено про підозру

Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором «головного управління МВС РФ по Запорізькій області», і 17 з них вже оголошено про підозру. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

«За завданням російських кураторів, так зване «МВС» придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами», – повідомили в СБУ.

Спецслужба також задокументувала факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

«Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких «обшуків» з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників», – зазначається у повідомленні.

Крім того, як розповіли в СБУ, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

«У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя», – повідомили в СБУ.

СБУ також оприлюднила імена осіб, які входять до «керівного складу» окупаційного органу

  • Селіванов О.С. – заступник начальника «обласного» управління;
  • Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
  • Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
  • Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
  • Шопов С.П. – начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
  • Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
  • Міхєєв В.В. - начальник «Міжрайонного управління МВС Запорізької області в м.Мелітополь».
СБУ оприлюднила імена поліцейських, які перейшли на бік ворога на Запоріжжі фото 1

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно представник окупаційної влади у Запорізькій області Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території регіону. 

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті з’явилися колаборанти, які готові працювати проти російських окупантів.

Читайте також: Мер окупованого Мелітополя про деокупацію, долю колаборантів та свій найгірший кошмар
Теги: росія окупанти окупація Запоріжжя Запорізька область війна

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