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    Кримінал

    Львів'янин задушив дружину на очах у малих дітей: деталі трагедії

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    Поліцейські затримали чоловіка, невдовзі суд обере йому запобіжний захід - Львів'янин задушив дружину на очах у малих дітей: деталі трагедії
    Поліцейські затримали чоловіка, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

    У момент вбивства в квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років

    31-річний мешканець Львова задушив свою дружину під час побутового конфлікту. Після цього чоловік сам подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному.

    Про це інформує Zaxid.net.

    Чоловіка уже затримали та незабаром оберуть йому запобіжний захід. Інцидент трапився у вівторок, 12 січня, у квартирі багатоповерхового будинку на вул. Княгині Ольги, 63.

    Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, о 7:20 на «102» подзвонив чоловік і повідомив, що вбив власну дружину. До його помешкання одразу виїхали поліцейські.

    Як повідомили власні джерела у слідстві, чоловік із 30-річною дружиною удвох випивали алкоголь. Вони почали конфліктувати і жінка кілька разів завдала незначні удари ножем чоловіку. Після цього він задушив її. Внаслідок отриманих травм жінка померла ще до приїзду медиків.

    У момент вбивства в квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Сім’я, де сталося вбивство, благополучна і не перебуває на обліку у соціальних службах.

    За цим фактом слідчі Франківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

    Поліцейські затримали чоловіка, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

    Теги: суд Львів вбивство алкоголь жінка чоловік немовля
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