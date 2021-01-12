Справа Шеремета: Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в СІЗО

Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я

Український військовий Андрій Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

Про це Антоненко заявив в коментарі «Суспільному».

«У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови», – сказав Антоненко.

Прокурор Михайло Тішин під час засідання Шевченківського суду Києва 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.

Водночас адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко розповів, що не подавав клопотання.

«Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку», – зазначив Галенченко.

Наступне засідання у справі відбудеться 19 січня.

На ньому суд перейде до дослідження томів.

Нагадаємо, раніше суд не відпустив музиканта і ветерана АТО Антоненка на поруки.

В Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у суді привели до присяги присяжних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.