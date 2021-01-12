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    Політика

    Справа Шеремета: Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в СІЗО

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    Андрій Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я - Справа Шеремета: Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в СІЗО
    Андрій Антоненко поскаржився на погіршення здоров'я
    Фото Руслана Горового, Фейсбук

    Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я

    Український військовий Андрій Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

    Про це Антоненко заявив в коментарі «Суспільному».

    «У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови», – сказав Антоненко.

    Прокурор Михайло Тішин під час засідання Шевченківського суду Києва 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.

    Водночас адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко розповів, що не подавав клопотання.

    «Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку», – зазначив Галенченко.

    Наступне засідання у справі відбудеться 19 січня.

    На ньому суд перейде до дослідження томів.

    Нагадаємо, раніше суд не відпустив музиканта і ветерана АТО Антоненка на поруки.

    В Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    Також у суді привели до присяги присяжних.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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    Теги: АТО суд СІЗО адвокат Павло Шеремет суддя розслідування журналіст Андрій Антоненко
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