Справа Шеремета: Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в СІЗО
Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я
Український військовий Андрій Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.
Про це Антоненко заявив в коментарі «Суспільному».
«У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови», – сказав Антоненко.
Прокурор Михайло Тішин під час засідання Шевченківського суду Києва 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.
Водночас адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко розповів, що не подавав клопотання.
«Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку», – зазначив Галенченко.
Наступне засідання у справі відбудеться 19 січня.
На ньому суд перейде до дослідження томів.
Нагадаємо, раніше суд не відпустив музиканта і ветерана АТО Антоненка на поруки.
В Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Також у суді привели до присяги присяжних.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
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