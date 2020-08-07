Ляшко порадив Венедиктовій, кого звільнити з Генпрокуратури



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Олег Ляшко готовий надати докази незаконної діяльності керівника Департаменту з нагляду за слідством і діяльністю ДБР Офісу Генпрокурора Олександра Панова

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повинна звільнити керівника Департаменту з нагляду за слідством і діяльністю ДБР Офісу Генпрокурора Олександра Панова, оскільки він сприяє незаконній діяльності колишнього глави податкової міліції часів Віктора Януковича Андрія Головача.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, передають Подробиці.

«А от кого треба у відставку відправити, я вже зараз генеральному прокурору можу підказати. Там у неї є такий керівник департаменту Панів по нагляду за слідством. Цей Панов дружить з адвокатом Головача. Головач - це колишній керівник податкової поліції при Януковичі. Цей Головач намагається забрати у держави 100 млн грн. Пам'ятаєте, на вертольотах затримували? Так от один з тих, кого затримували, - це був Головач. Він пішов на угоду зі слідством, заплатив 100 млн грн, щоб вийти з в'язниці. Зараз намагаються через Печерський суд відсудити, повернути назад ці гроші. Панов - керівник департаменту ОГП - в цьому йому допомагає», - заявив Ляшко.

Повне відео виступу Олега Ляшка можна подивитися за посиланням.

На думку екснардепа, фактично такими діями Панов «порушує інтереси держави і лобіює інтереси корупціонерів». «Тому я звертаюся до генерального прокурора - звільніть Панова з посади, якщо він переплутав власні інтереси з державними. У мене для цього є всі докази, я готовий їх надати», - додав Ляшко.

Нагадаємо, що в 2016 році Головач був затриманий, а потім заарештований за підозрою в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд гривень в схемі ексглави Міндоходів Олександра Клименка. У лютому 2017 року стало відомо, що генерал уклав угоду зі слідством і сплатив 130 млн грн збитків, визнавши себе винним і отримав умовний термін.

У 2020 році з'ясувалося, що збитки оплатив син Головача Олександр, який тепер намагається визнати платіж недійсним, оскільки він нібито був зроблений «випадково».

Суть претензій Головача-молодшого зводиться до того, що він не був стороною будь-яких угод зі слідством, в тому числі і угоди від 22 грудня 2016 року. Також у нього не було довіреності від батька на здійснення яких-небудь дій від його імені, він не був визнаний винним за нанесення будь-якої шкоди державі, і, відповідно, ніяких підстав вносити 130 млн грн на рахунок казначейства у нього не було.

Олександр Головач в Печерському районному суді судиться з державою, а також має намір стягнути з неї додатково 11,7 млн грн «інфляційних».