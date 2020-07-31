Люстрований військовий прокурор відсудив 2,4 млн грн



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Військовий прокурор Західного регіону України Микола Лисий, звільнений за люстрацією, виграв два суди в Офісу генпрокурора та Мін'юсту

Два суди підтвердили незаконність люстрації військового прокурора Західного регіону України Миколи Лисого

Восьмий апеляційний адміністративний суд став на бік люстрованого військового прокурора Західного регіону України Миколи Лисого і фактично залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо його поновлення на займаній посаді.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 15 липня.

З 2014 року експрокурор оскаржував у суді своє звільнення на підставі Закону України «Про очищення влади». 24 лютого 2020 року Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив цей позов.

Зокрема, постановив відновити колишнього прокурора Лисого на посаді, яку він займав до 24 жовтня 2014 року; стягнути з військової прокуратури Західного регіону України на користь позивача 2,5 млн грн середнього заробітку час вимушеного прогулу; зобов`язати Офіс генерального прокурора проінформувати міністерство юстиції України про відкликання відомостей про застосування до Лисого заборони 10 років обіймати державні посади.

Дані з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення влади»

Офіс генпрокурора та Мін’юст оскаржили це рішення в апеляції, але зазнали фіаско. Апеляційна інстанція вважала, що приписи Закону України «Про очищення влади» створюють передумови для порушення рівності можливостей реалізації права доступу до державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та в управлінні державними справами, яку має забезпечити держава.

«Фактично введена ще одна підстава припинення перебування особи на публічній службі у вигляді звільнення - перебування на конкретно визначеній посаді, яка віднесена до переліку посад, за якими здійснюється очищення влади, а не у зв`язку із вчиненням особою певного дисциплінарного проступку, який порочить її як державного службовця чи особу, яка перебуває на публічній службі, або дискредитує орган, у якому вона працює», - наголосила апеляція.

Єдине, що вдалося апелянтам, - це несуттєво «збити» суму компенсації експрокурору. Апеляція її перерахувала і вийшло 2 млн 402,8 тис. грн замість 2 млн 540,6 тис. грн, які визначив суд першої інстанції.

Також апеляція погодилася з судом першої інстанції, що поновлення Миколи Лисого на посаді військового прокурора Західного регіону України, виконується негайно. Також негайне виконання стосується виплати експрокурору 2,4 млн грн середнього заробітку час вимушеного прогулу.