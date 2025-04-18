Міграційна служба анулювала паспорти ексглави Конституційного суду Тупицького

У грудні 2024 року управління Державної міграційної служби визнало недійсними паспорти Тупицького

Подільський районний суд Києва відклав судове засідання за обвинуваченням колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Минулого року суд відновив провадження у справі і наприкінці жовтня допустив Тупицького до участі у засіданнях у режимі відеоконференцзвʼязку поза межами приміщення суду із використанням власних технічних засобів.

Для авторизації в системі «Електронний суд» потрібен електронний цифровий підпис. При спробі згенерувати підпис у Тупицького виникли проблеми – система не змогла його ідентифікувати. Зʼясувалося, що в грудні 2024-го управління Державної міграційної служби в Закарпатській області визнало недійсними паспорти Тупицького – внутрішній і закордонний.

Міграційна служба офіційно не пояснила, чому паспорти визнані недійсними.

«Послались на те, що ці висновки є внутрішньою службовою документацією і не можуть бути надані і захисникам, і самому Тупицькому. Внутрішня відомча інформація, що не підлягає розголошенню будь-яким особам. Вирішуємо питання щодо звернення до адмінсуду щодо визнання неправомірними дій міграційної служби», – каже адвокат Тупицького.

За словами прокурора, анулювання паспортів не рівнозначно перебуванню в статусі громадянина України. У відповіді міграційної служби йдеться про паспорт 2023 року видачі, але Тупицький і раніше мав якісь паспорти.

Прокурори вимагали, щоби суд позбавив Тупицького права на участь у судових засіданнях по відеозвʼязку. На їх думку, Тупицький винен у зриві розгляду справи, адже міг би повернутися в Україну.

Адвокат заперечив, кажучи, що в Австрії розслідується кримінальна справа про отруєння Тупицького, а ексголова КСУ, за його словами, охороняється австрійською поліцією.

Суддя відмовила у клопотанні захисту і залишила для Тупицького можливість доєднатися через «Електронний суд». Засідання відкладено до червня.

Раніше повідомлялося, що колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголошено в міжнародний розшук. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя. Ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня.

Згодом стало відомо, що у березні 2022-го Тупицький виїхав з України в Австрію, мотивуючи це питанням безпеки для себе і своєї родини. Як наслідок, розгляд його кримінальних справ у судах було зупинено, хоч адвокати і просили дозволити йому брати участь онлайн.

У березні 2024-го набув чинності закон, який дозволив проведення відеоконференцзвʼязку під час судового засідання поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів, зокрема у разі воєнного стану. Після цього Голосіївський і Подільський суд Києва відновили провадження стосовно Тупицького. Але тепер через анулювання паспортів обвинуваченого невідомо, чи відбуватимуться судові засідання.

Ексголова КСУ обвинувачується у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України) та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.