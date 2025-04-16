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За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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За час великої війни Сербія видала паспорти понад 200 росіянам за «заслуги» перед країною
Паспорт Сербії отримав колишній глава служби безпеки Ротенбергів, який фінансує окупантів
фото: Радіо Свобода

Сербський паспорт дає змогу подорожувати без віз у понад 100 країн, включно з європейськими

З початку 2022 року Сербія видала паспорт більш ніж 200 росіянам із формулюванням «в інтересах республіки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Крім спортсменів, IT-фахівців і діячів культури громадянство також отримали десятки росіян, тісно пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ, Кремлем, олігархами, держкорпораціями і навіть спецслужбами.

Зокрема, паспорт отримав Віктор Шендрик – начальник служби безпеки РЖД і колишній глава служби безпеки олігархів Аркадія і Бориса Ротенбергів. Він спонсорує неонацистський підрозділ футбольних фанатів «Еспаньола», що воює проти України.

Серед новоспечених сербських громадян також Іван Сибірєв, співвласник компанії «Р-буд», що працює в окупованих Маріуполі та Сєвєродонецьку, Також паспорт отримав Сумайд Халідов – чеченський боксер, який організовував у Грозному турнір із боксу на честь Ахмата Кадирова, який відкривав глава Чечні Рамзан Кадиров.

Також сербський паспорт отримав Кирило Краттлі, глава компанії «Міртех», яка продає західну сільськогосподарську техніку «Агрокомплексу», що належить родині колишнього губернатора Краснодарського краю Олександра Ткачова. Краттлі одружений на дочці брата Ткачова Анастасії.

Ткачови перебувають під санкціями. Раніше «Агрокомплекс», як писав The Wall Street Journal, отримав понад 160 тис. га землі на окупованих територіях України, але під санкції не потрапив.

Варто зазначити, що громадяни Сербії можуть без візи в'їжджати в країни ЄС і десятки інших держав.

Нагадаємо, Сербія може втратити шанс на євроінтеграцію, якщо її лідер Александр Вучич не відмовиться від ідеї відвідати Москву на 9 травня.

Європейські посадовці попередили президента Сербії, що його країні заблокують вступ до Європейського Союзу, якщо він вирішить відвідати військовий парад у РФ.

До слова, віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін заявив, що представники російських спецслужб допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести в Белграді.

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Теги: Сербія росіяни паспорт

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