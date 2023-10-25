Ексглава Конституційного суду остаточно виграв суд у Зеленського

Постанова Великої палати Верховного суду набирала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає

Ексголова Конституційного суду довів, що його незаконно скинули

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький переміг президента Володимира Зеленського у судовому протистоянні, що тривало понад два роки. Про це повідомляє «Главком».

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Велика палата Верховного суду 19 жовтня ухвалила постанову, якою залишила без змін рішення Верховного суду від 14 липня 2021 року. Йдеться про оскарження екссуддею Тупицьким указу Зеленського, яким було скасовано призначення вказаного судді до Конституційного суду. Тобто у травні 2013 року тодішній глава держави Віктор Янукович призначив Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, а президент Володимир Зеленський цей Указ скасував 27 березня 2021 року.

Верховний суд, ставши на бік Тупицького у липні 2021 року, наголосив: Конституцією України, а також Законом «Про Конституційний суд України», не передбачено повноважень президента видавати указ про скасування указу щодо призначення суддів Конституційного суду. Отже, Володимир Зеленський прийняв спірний указ поза межами своїх повноважень, зауважив суд.

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Керманич країни не погодився з рішенням суду і влітку 2021 року подав апеляцію до Великої палати Верховного суду. Головуючим у справі був екскерівник Верховного суду Всеволод Князєв, якого 16 травня 2023 року правоохоронці викрили на вимаганні великої суми хабаря. У підсумку апеляцію Зеленського розглянув новий головуючий суддя Віталій Уркевич.

Постанова Великої палати Верховного суду набирала законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Станом на 24 жовтня 2023 року, екссуддя Олександр Тупицький перебуває у розшуку. Датою зникнення вказано 17 березня 2022 року.

дані з сайту МВС

Як повідомляв «Главком», на початку великої війни ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький виїхав до Відня. У розмові із журналістом Тупицький заявив, що законно виїхав з України як «звільнений від мобілізації». Каже: у нього в Відні нерухомості немає, знімає квартиру.

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Додамо, що Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, відповідальність за незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства.

В Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплат у Конституційному суді. Також Офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка. У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні 2020 року його заочно заарештували. ДБР збиралось клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну.

Як відомо, 9 грудня 2021 року США ввели санкції проти Тупицького.