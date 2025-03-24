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Гнезділов, який повернувся на службу після СЗЧ, звернувся до Конституційного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гнезділов, який повернувся на службу після СЗЧ, звернувся до Конституційного суду
Гнезділов перебував під вартою без права внесення застави
фото: Facebook/Сергій Гнезділов

Військовий скаржиться на дискримінаційні норми кримінально-процесуального кодексу

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який вирішив публічно залишити військову частину та повернувся після цього на службу, подав скарги до Конституційного суду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережах.

Причиною скарги є дискримінаційні норми кримінально-процесуального кодексу про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців.

За словами Гнезділова, саме за цими нормами законодавства його утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями продовжують перебувати за ґратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування.

Перша скарга військового стосується ч. 8 статті 176 КПК, яка передбачає виключний запобіжний захід щодо військовослужбовців під час дії воєнного стану – тримання під вартою. Друга – абзацу 8 ч. 4 ст. 183 КПК, яка прирівнює військових до держзрадників, терористів, злочинців проти миру та злочинних організацій і надає право суддям не визначати розмір застави.

«Звертаюсь до народних депутатів, які читають цей допис: внесіть зміни до КПК, приберіть дискримінаційні норми. Це в ваших силах. Це відновить справедливість в тисячах справах, які стосуються військовослужбовців», – каже він.

Нагадаємо, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. Детальніше про випадок втечі з війська Сергія Гнезділова – у матеріалі «Главкома».

Згодом стало відомо, що ДБР затримало військового Сергія Гнезділова. Як наголосили правоохоронці, демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є «не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові».

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Він мав бути в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Однак згодом стало відомо, що Гнезділов повертається на службу після публічного СЗЧ.

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Теги: Конституційний суд

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