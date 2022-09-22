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Журналісти відшукали, де живе оголошений у розшук суддя Тупицький (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Журналісти відшукали, де живе оголошений у розшук суддя Тупицький (фото, відео)
Тупицький – призовного віку, однак заявляє, що звільнений від мобілізації 
скріншот із відео

Ексголова Конституційного суду в Україні заочно заарештований, однак спокійно мешкає як біженець у Австрії 

Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький останні пів року мешкає у Відні. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Української правди» «Віденська ТерОборона». У розмові із журналістом 59-річний Тупицький заявив, що законно виїхав з України як «звільнений від мобілізації». Каже: у нього в Відні нерухомості немає, знімає квартиру.

У цьому будинку в Відні мешкає Тупицький
У цьому будинку в Відні мешкає Тупицький

Хоча за інформацією журналістів «Радіо Свобода» офіційно Тупицький український кордон не перетинав, сам він стверджує, що має відповідну довідку про звільнення від мобілізації (як суддя) і виїхав з України (через кордон з Угорщиною) законно, за сімейними обставинами. Хоча при цьому не пам’ятає, через який пункт пропуску виїжджав. 

«Дружина мала народити дитину (якщо вірити відкритим джерелам – третю – ред.) і якраз йшли активні бойові дії. Уявіть її психологічний стан, коли ми виїхали з Києва у Васильків, а у Василькові ж аеродром... Потім перемістилися на західну Україну. Там теж було небезпечно. У дружини були складності з пологами, і тому вона прийняла рішення виїхати і народжувати за кордоном. Я вважаю, що мав не покинути ні дітей, ні дружину, виїхати разом із ними за кордон», – сказав екссуддя.

Тупицький каже, що перетинав кордон і має довідку, про яку не говорять органи слідства. Мовляв, не підлягає мобілізації, тому виїжджав на законних підставах.  

Автівка екссудді
Автівка екссудді

«Чинили перешкоди для мого виїзду органи ДБР, але це їхні питання... Вони хотіли домовитися зі мною і телефонували моєму адвокату, щоб я написав заяву про звільнення з посади, тоді вони дадуть мені можливість виїхати за кордон. Я на цю угоду не пішов... Більше того, в мене в мене є довідка, що я пройшов угорський  контроль. Тобто я не якимись шляхами, невідомо як, з'явився тут, у Відні. Я вважаю що органи ДБР прибрали мене з комп'ютера навмисно, щоб створити кримінальну справу. Але помилка в них одна, що я не підлягаю кримінальній відповідальності», –  переконує Тупицький. 

Журналісти відшукали, де живе оголошений у розшук суддя Тупицький (фото, відео) фото 1

Екссуддя каже, що не пам'ятає, через який пункт пропуску виїздив. Наразі колишній керівник Конституційного суду України офіційно – біженець у Відні. За його словами, його реєстрацію підтверджено віденською поліцією.

Тупицький з родиною мешкає у квартирі, яка розташована пішій доступності від центральної площі міста При цьому колишній високопосадовець скаржиться – наразі у Відні залишився без державного забезпечення.

Зрештою у розмові з журналістом Тупицький визнає, що у Відні мешкає не лише через війну в Україні, а й через побоювання арешту. Тупицький декілька разів відкидає усі звинувачення і наостанок невпевнено обіцяє повернутися до України, аби це довести. 

Нагадаємо, два роки тому Конституційний суд, керівником якого був саме Олександр Тупицький, скасував електронні декларації, відповідальність за незаконне збагачення та ще цілу низку норм антикорупційного законодавства. 

В Україні у суді слухається справа про незаконні виплати зарплат у Конституційному суді. Також Офіс генпрокурора підозрює Тупицького у підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка. У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. ДБР збиралось клопотати про екстрадицію Тупицького в Україну.

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Теги: Відень відео дружина звільнення кордон розшук суддя тероборона Олександр Тупицький

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