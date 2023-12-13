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Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
Термін повноважень судді Конституційного суду Олександра Тупицького закінчився у травні 2022 року
колаж: glavcom.ua

На початку великої війни ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький виїхав до Відня

Колишні судді Конституційного суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін намагаються повернути собі невиплачену суддівську винагороду на суму 13,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Рахункової палати про результати аудиту Конституційного суду.

Зокрема, ексголова Конституційного суду Тупицький через суди добивається стягнення 5,73 млн грн винагороди і 2,62 млн грн середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні; колишній суддя Олександр Касмінін судиться за 5,5 млн грн невиплаченої суддівської винагороди.

З цього приводу Рахункова палата наголосила: законодавство не передбачає механізму нарахування та виплати винагороди суддям Конституційного суду або обмеження цих виплат на період їх відсторонення від посади.

Нагадаємо, що після серії президентських указів наприкінці 2020 року – початку 2021 року, які стосувалися відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду та скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна суддями Конституційного суду, обом на той час служителям Феміди було призупинено виплати. Зокрема, суддівська винагорода не нараховувалася з середини квітня 2021 року. Також співробітники управління держохорони не допускали Тупицького та Касмініна до робочих місць. Так тривало до закінчення терміну повноважень суддів Тупицького (15 травня 2022 року) і Касмініна (19 вересня 2022 року).

Крім цього, в аудиторському звіті Рахункової палати є важливий нюанс. Як виявилося, на той час судді Конституційного суду Олександру Тупицькому помилково було зараховано 1 рік і 11 місяців стажу (період навчання у виші). У результаті цього йому надлишково нараховано доплату до посадового окладу за вислугу років нараховано 247,13 тис. грн.

Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн фото 1
витяг із аудиту Рахункової палати

Як повідомляв «Главком», восени 2023 року Велика палата Верховного суду дійшла висновків, що президент Володимир Зеленський видав спірні укази щодо згаданих екссуддів Конституційного суду, перевищивши свої повноваження. Таким чином, ці укази суд визнав незаконними.

На початку великої війни ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький виїхав до Відня. У розмові із журналістом Тупицький заявив, що законно виїхав з України як «звільнений від мобілізації». Каже: у нього в Відні нерухомості немає, знімає квартиру.

Як відомо, парламент оголосив кандидатів на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою. Однак у списку є двоє чинних народних депутатів, що незаконно. Це нардеп від «Слуги народу», Олександр Копиленко, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики, та Павло Павліш, заступник голови комітету з питань правової політики. «Це порушує вимогу Конституції про політичну незалежність суддів Конституційного суду, яка закладена у статті 148», – йдеться у статті Democracy justice reforms.

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Теги: бюджет гроші Конституційний суд Володимир Зеленський Олександр Тупицький

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