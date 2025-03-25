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Забутий паспорт завдав клопоту екіпажу та пасажирам американського літака

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Забутий паспорт завдав клопоту екіпажу та пасажирам американського літака
На борту літака перебували 257 пасажирів і 13 членів екіпажу
фото: CNN

Для продовження польоту знадобився новий екіпаж  

Літак американської авіакомпанії United Airlines, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхаю, розвернувся в повітрі і полетів назад через те, що один з пілотів забув паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

На борту перебували 257 пасажирів і 13 членів екіпажу. Літак розвернувся за дві години після вильоту і попрямував до Сан-Франциско.

Як заявили у авіакомпанії, клієнтам було надано ваучери на харчування та компенсацію, а для того, щоб доставити людей до пункту призначення того самого вечора, було організовано новий екіпаж.

Врешті-решт літак прибув до Шанхаю із запізненням близько шість годин.

Також «Главком» повідомляв, що в липні минулого року у літака Boeing 757 авіакомпанії United Airlines під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса відвалилось колесо.

Також стало відомо, що авіакомпанія United Airlines першою почала стягувати доплату за невеликі валізи на коліщатках, які пасажири проносять на борт як ручну поклажу.

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Теги: паспорт літак

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