Забутий паспорт завдав клопоту екіпажу та пасажирам американського літака
Для продовження польоту знадобився новий екіпаж
Літак американської авіакомпанії United Airlines, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхаю, розвернувся в повітрі і полетів назад через те, що один з пілотів забув паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
На борту перебували 257 пасажирів і 13 членів екіпажу. Літак розвернувся за дві години після вильоту і попрямував до Сан-Франциско.
Як заявили у авіакомпанії, клієнтам було надано ваучери на харчування та компенсацію, а для того, щоб доставити людей до пункту призначення того самого вечора, було організовано новий екіпаж.
Врешті-решт літак прибув до Шанхаю із запізненням близько шість годин.
Також «Главком» повідомляв, що в липні минулого року у літака Boeing 757 авіакомпанії United Airlines під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса відвалилось колесо.
Також стало відомо, що авіакомпанія United Airlines першою почала стягувати доплату за невеликі валізи на коліщатках, які пасажири проносять на борт як ручну поклажу.
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