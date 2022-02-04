Скандал із Трухіним. Монастирський розповів, чи готовий піти у відставку

Очільник МВС каже, що «послав» би Трухіна, якби той зателефонував

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський не бачить підстав для своєї відставки у зв’язку з публікацією відео з місця ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Про це Монастирський сказав на брифінгу під час спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС України, що відбулися 4 лютого у Прип’яті.

«Щодо відставки, можу сказати, що я не бачу підстав для відставки. Я маю підтримку абсолютної монобільшості, президента, уряду. І в цьому випадку я не бачу підстав, щоб піти у відставку», – сказав Монастирський, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий міністр скласти свої повноваження.

Монастирський сказав, що раніше він не бачив відео з нагрудник камер поліцейських, яке опублікувало видання «Українська правда». За словами міністра, він був «надзвичайно вражений», коли побачив ці кадри.

«Щодо відео, яке з’явилося на «Українській правді», то я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що коли мені свого часу доповідали про це ДТП, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, щодо того, хто був за кермом. Тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його в ДБР. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані бодікамерами. На той час, мені сказали, що цих записів немає. Зараз проводиться службове розслідування Нацполіцією», – сказав міністр МВС.

На запитання журналістів, чи телефонував Трухін Монастирському з місця ДТП, міністр відповів ствердно, але згодом додав, що він негативно ставиться до пропозицій «порішати».

«Чи телефонував він мені з місця події, абощо.. так. Я можу сказати, що присутні мої колеги, колишні народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань «порішать», тому мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде», – додав Монастирський.

Раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зізнався, що задоволений вчинком патрульного поліцейського Сергія Петрика, чия камера зафіксувала події 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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