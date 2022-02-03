Трухіна потрібно було виключати з партії ще п'ять місяців тому

Політична відповідальність не знімає юридичної

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Депутат Трухин со своей фразой про лес – это уже мем.

В таких случаях власть должна реагировать быстро – и политически, и юридически.

Трухина же только исключили из партии. Как говорится, не прошло и 100 лет.

При этом политическая ответственность не снимает юридической. Хотелось бы надеяться, что дело будет доведено до логического результата (особенно, с учётом того, что Трухин, даже после исключения из партии, депутатом остается; как и исключенные из фракции и партии депутаты Юрченко, Шевченко, Иванисов).

С медленностью политической реакции СН все понятно. Думаю, ставка делалась на то, что в стране так много разных информповодов и скандалов, что история с Трухиным постепенно замылится-забудется. Не забылась.

С юридической реакцией – во многом, все идет в продолжение политики. И, тем не менее, важно уточнить, где тут и чья ответственность конкретно, как и понять, где произошло торможение.

Насколько я поняла, глава МВС Монастырский сразу же передал дело в ГБР, поскольку именно эта структура занимается расследованиями по депутатам. И дело именно по Трухину, а не его «кенту», на которого можно было бы все свалить (на что, возможно, рассчитывал нардеп; а Трухин был готов не только бежать в лес, но и раздать 150 тыс дол налички, которые у него были с собой, полиции и свидетелям аварии; не прошло).

Дальше дело ушло в ГБР, и там зависло. В общем, к этой структуре давно есть вопросы по поводу избирательности.

Ну а власть, видимо, наконец включила политическую волю, раз Трухина исключили из партии.

Только, все же, это надо делать сразу, а не спустя пять (!) месяцев.

Джерело: блог Олесі Яхно

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