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    Нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу»

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    Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії &laquo;Слуга народу&raquo; - Нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу»
    Олександра Трухіна 2 лютого виключили з партії «Слуга народу»
    фото з відкритих джерел

    Партія закликає фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання

    Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого, повідомила в Telegram речниця політсили Юлія Палійчук.

    «Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії», – йдеться в заяві Шуляк.

    Партія також закликає фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення.

    До слова, МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР.

    Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

    Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

    Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

    Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

    Мовляв, у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування, але «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання».

    Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.

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    Теги: ДТП Верховна Рада депутат політика скандал партія Слуга народу
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    Нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу»