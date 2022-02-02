Нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу»

Партія закликає фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання

Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого, повідомила в Telegram речниця політсили Юлія Палійчук.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії», – йдеться в заяві Шуляк.

Партія також закликає фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення.

До слова, МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Мовляв, у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування, але «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.