Зеленський захищав не Трухіна, а сумки з «печивом», які той звик возити на державні заходи

Тепер зрозуміло, чому Зеленський блокує призначення прокурора САП

НАБУ буде розслідували як Зеленський, Сухачов та Монастирський брехали та намагались приховати дачу хабаря Трухіним

Замголови бюджетного комітету Олександр Трухін раптом через два роки роботи у Раді та Офісі президента стикнувся з державним службовцем, який не взяв 150 тисяч кеша з його сумки. Ось це був для нього справжній шок та потрясіння, сильніші за ДТП.

І зараз зрозуміло, що не Трухіна так відчайдушно захищав президент Зеленський на прес-конференціях – він захищав оці сумки, які Трухін звик везти на державні заходи.

Тепер зрозуміло, чому Зеленський блокує призначення прокурора САП – бо незалежний прокурор та справа Трухіна можуть розірвати Слуг народу на шматки, бо вони все знали.

Вони все знали, знали в той самий день, 23 серпня. Знав Монастирський, знав Сухачов, знав Татаров, знав Єрмак, знав Зеленський.

Знали, що це не тільки ДТП на відео – а тяжкий корупційний злочин, хабар, і це підслідність НАБУ, і не можна ніякі експертизи проводити, а треба передавати справу до НАБУ.

Знали, бо відео з камери поліцейського автоматично передається до центрального серверу Нацполіції, і це відео – перше, що вимагають переглянути слідчі та високопосадовці. І заховали від громадськості відеозапис, щоб допомогти злочинцю уникнути відповідальності.

Знали, бо Трухін – один з найближчих довірених осіб до президента, один з фінансистів партії та фракції, який був депутатом БПП, але як «нове обличчя» був заведений до Слуги народу по своїй квоті Коломойським. І зробили Трухіна невипадково замголови бюджетного комітету, щоб контролювати витрати держави та «печеньки», які Трухін міг заховати по сумкам та валізам в Офісі президента.

Знали, і хто як не Зеленський міг дати наказ правоохоронним органам не звертати увагу на спробу дати забаря поліцейському на відео? І саме тому міністр МВС Монастирський прокоментував злочин тільки на 9 день, і нічого не сказав про те, що на відео – корупція. І камери на трасі, як раптово з'ясувалось, чомусь вийшли з ладу і нічого не зафіксували.

Знали, і саме тому голова ДБР Сухачов свідомо брехав, брехав, ніби усі матеріали отримав та проводить експертизу. Бо Сухачов теж отримав «печеньки» та посаду від президента та Єрмака, щоб не знаходити докази та відео саме в таких справах, де Банкова замовила все заховати.

Зеленський намагається відріктися від Трухіна. Але будь-яке слідство легко встановить, наскільки щільно та постійно заходив Трухін з сумками та валізами до Офісу президента та до усього оточення та багатьох депутатів Зеленського.

Після 5 місяців брехні по черговому злочину, який ви, Володимир Олександрович, намагались приховати, всі пам'ятають, що «кожен з нас – президент», і розуміють, що Трухін – це ви.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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