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    Думки вголос

    Справа Трухіна. Важливі питання щодо фігурантів

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом - Справа Трухіна. Важливі питання щодо фігурантів
    Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом
    скріншот з відео УП

    Наслідки скандального ДТП не вщухають

    Вважаю, що такий стрімкий розвиток подій (миттєва реакція Арахамії, виключення Трухіна з партії «Слуга народу», вимога до Трухіна відмовитися від депутатського мандату) пов'язана з різкою реакцією президента Зеленського на відео з Трухіним.

    Це логічне пояснення такого швидкого розвитку подій навколо Трухіна. Навряд чи хтось або ще міг стати тригером для цієї ситуації. П'ять місяців тому Трухіну повірили. Як виявилося, марно. І це урок на майбутнє. У всіх таких інцидентах треба ретельно розбиратися одразу, щоб потім вони не вилазили боком.

    Як то кажуть, «краще пізно, ніж ніколи».

    Найбільш позитивна тенденція і в цій історії, і в інших схожих ситуаціях – патрульні поліцейські не бояться великих начальників та прагнуть діяти за законом.

    А ось далі починаються проблеми. І з цими проблемами треба також розібратися. Зокрема це стосується відео з камери патрульного поліцейського. Чому воно спливло тільки зараз? Чому його не долучили до розслідування?

    Судячи з різних, як публічних, так і неофіційних джерел, стрілки сходяться на ДБР (Держбюро розслідувань). Якби справу намагалися зам'яти в поліції (як хотів Трухін), то ми напевно вже отримали б «смачні» подробиці разом з цим відео. Поки що підтверджень цьому немає.

    Чи звертався Трухін до Монастирського у цій справі? Відповідь на це питання має дати міністр. Думаю, що в його інтересах пояснити цю ситуацію та дати їй принципову оцінку. Мені здається, він людина досить обережна, до того ж очевидно, що він прагне показувати результати роботи свого відомства президенту, а не колишнім колегам із Верховної Ради.

    Влазити у цю сумнівну справу – надто ризиковано. Як показує сумний досвід багатьох таких справ із високопоставленими фігурантами, найлегше їх розвалювати на фазі слідства. Один мій знайомий вдало пожартував з цього приводу: наші правоохоронці краще вміють розвалювати справи, ніж доводити їх до судового вироку.

    Але якщо всерйоз, то в даному випадку доцільним є службове розслідування. А за Трухіном – і кримінальне.

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    Джерело: блог Володимира Фесенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ДТП скандал Державне бюро розслідувань партія Слуга народу
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    Справа Трухіна. Важливі питання щодо фігурантів