Справа Трухіна. Важливі питання щодо фігурантів

Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом

Правоохоронці ще пів року тому могли сказати, чи був Трухін за кермом

Наслідки скандального ДТП не вщухають

Вважаю, що такий стрімкий розвиток подій (миттєва реакція Арахамії, виключення Трухіна з партії «Слуга народу», вимога до Трухіна відмовитися від депутатського мандату) пов'язана з різкою реакцією президента Зеленського на відео з Трухіним.

Це логічне пояснення такого швидкого розвитку подій навколо Трухіна. Навряд чи хтось або ще міг стати тригером для цієї ситуації. П'ять місяців тому Трухіну повірили. Як виявилося, марно. І це урок на майбутнє. У всіх таких інцидентах треба ретельно розбиратися одразу, щоб потім вони не вилазили боком.

Як то кажуть, «краще пізно, ніж ніколи».

Найбільш позитивна тенденція і в цій історії, і в інших схожих ситуаціях – патрульні поліцейські не бояться великих начальників та прагнуть діяти за законом.

А ось далі починаються проблеми. І з цими проблемами треба також розібратися. Зокрема це стосується відео з камери патрульного поліцейського. Чому воно спливло тільки зараз? Чому його не долучили до розслідування?

Судячи з різних, як публічних, так і неофіційних джерел, стрілки сходяться на ДБР (Держбюро розслідувань). Якби справу намагалися зам'яти в поліції (як хотів Трухін), то ми напевно вже отримали б «смачні» подробиці разом з цим відео. Поки що підтверджень цьому немає.

Чи звертався Трухін до Монастирського у цій справі? Відповідь на це питання має дати міністр. Думаю, що в його інтересах пояснити цю ситуацію та дати їй принципову оцінку. Мені здається, він людина досить обережна, до того ж очевидно, що він прагне показувати результати роботи свого відомства президенту, а не колишнім колегам із Верховної Ради.

Влазити у цю сумнівну справу – надто ризиковано. Як показує сумний досвід багатьох таких справ із високопоставленими фігурантами, найлегше їх розвалювати на фазі слідства. Один мій знайомий вдало пожартував з цього приводу: наші правоохоронці краще вміють розвалювати справи, ніж доводити їх до судового вироку.

Але якщо всерйоз, то в даному випадку доцільним є службове розслідування. А за Трухіном – і кримінальне.

Читайте також:

Джерело: блог Володимира Фесенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.