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    Новий глава МВС пояснив, чому Антон Геращенко не пішов за Аваковим

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    Антон Геращенко та Денис Монастирський знайомі вже давно - Новий глава МВС пояснив, чому Антон Геращенко не пішов за Аваковим
    Антон Геращенко та Денис Монастирський знайомі вже давно
    Колаж: 24.tv

    «Антон Геращенко – особистість, безумовно, відома», – визнав Монастирський

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, чому він призначив своїм радником Антона Геращенка – ексзаступника глави МВС часів Арсена Авакова.

    «Антон Геращенко – особистість, безумовно, відома. Ні для кого не секрет, що ми давно з ним знайомі», – сказав Монастирський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

    Новий глава МВС додав, що його з Геращенком познайомив спільний друг – Сергій Нижній, «який, на жаль, передчасно залишив наш світ через довгу і болісну хворобу».

    «Я призначив Геращенка радником за його розуміння системи, досвід та якості, які потрібні МВС», – резюмував міністр внутрішніх справ.

    Як відомо, Антон Геращенко вже був радником глави МВС у 2014 – 2019 роках.

    Після дострокових виборів парламенту в 2019 році він увійшов до керівництва МВС, ставши заступником міністра. Уряд звільнив Геращенка на початку серпня після призначення Монастирського.

    Після цього ЗМІ повідомляли, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

    Наприкінці серпня стало відомо, що Геращенко повернувся в МВС.

    Нещодавно соратник звільненого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк в інтерв’ю «Главкому» критично оцінив поведінку окремих підлеглих, які не звільнились з міністерства слідом за шефом. Зокрема, мова про Антона Геращенка та Артема Шевченка, що залишилися у відомстві.

    Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.

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    Теги: Антон Геращенко Денис Монастирський
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    Новий глава МВС пояснив, чому Антон Геращенко не пішов за Аваковим