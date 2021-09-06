Новий глава МВС пояснив, чому Антон Геращенко не пішов за Аваковим

Антон Геращенко та Денис Монастирський знайомі вже давно

«Антон Геращенко – особистість, безумовно, відома», – визнав Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, чому він призначив своїм радником Антона Геращенка – ексзаступника глави МВС часів Арсена Авакова.

«Антон Геращенко – особистість, безумовно, відома. Ні для кого не секрет, що ми давно з ним знайомі», – сказав Монастирський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Новий глава МВС додав, що його з Геращенком познайомив спільний друг – Сергій Нижній, «який, на жаль, передчасно залишив наш світ через довгу і болісну хворобу».

«Я призначив Геращенка радником за його розуміння системи, досвід та якості, які потрібні МВС», – резюмував міністр внутрішніх справ.

Як відомо, Антон Геращенко вже був радником глави МВС у 2014 – 2019 роках.

Після дострокових виборів парламенту в 2019 році він увійшов до керівництва МВС, ставши заступником міністра. Уряд звільнив Геращенка на початку серпня після призначення Монастирського.

Після цього ЗМІ повідомляли, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

Наприкінці серпня стало відомо, що Геращенко повернувся в МВС.

Нещодавно соратник звільненого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк в інтерв’ю «Главкому» критично оцінив поведінку окремих підлеглих, які не звільнились з міністерства слідом за шефом. Зокрема, мова про Антона Геращенка та Артема Шевченка, що залишилися у відомстві.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.