Стало відомо, як поліція перевірятиме covid-сертифікати

Для перевірки електронних документів про вакцинацію розроблено програмне забезпечення

Для того, щоб поліція могла перевірити covid-сертифікат з додатку «Дія» або сканувати його паперовий варіант, Національна поліція спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили й почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Механізм подібний до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. Міністерство обіцяє налагодити цей процес впродовж декількох днів.

На думку чиновників міністерства, у випадку якщо в Україні введуть повний локдаун, то обмежень для вакцинованих людей буде менше. Щоб скористатися цими перевагами, необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Він повинен містити QR-код, щоб правоохоронці могли перевірити дійсність такого документа.

Наразі компетентними органами, які мають право перевіряти дійсність таких сертифікатів, є Нацполіція та Держпродспоживслужба.

Минулого тижня в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.





Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що керівники лікарень відповідатимуть за підробку медичних документів.

Читайте також:



