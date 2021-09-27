Головний лікар «Феофанії» розповів, в якому стані перебуває водій Шефіра

Під час обстрілу автівки Шефіра його водій отримав три поранення

Під час обстрілу автівки Шефіра його водій отримав три поранення

Лікар не уточнив, коли водія випишуть з медустанови

Водій першого радника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який постраждав в результаті нападу, продовжує лікуватися у «Феофанії», повідомляє «Суспільне».

«Його стан відповідає тяжкості поранень, які він отримав. Він продовжує лікування і буде продовжувати», – розповів головний лікар Феофанії Ігор Семенов.

Семенов не уточнив, коли водія Шефіра випишуть з лікарні.

Раніше ЗМІ повідомили, що охорону Зеленського посилили після нападу на Шефіра.

Нагадаємо, слідство встановило і допитало свідків замаху на життя першого радника президента України Сергія Шефіра.

Колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.