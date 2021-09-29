Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)

З Вінниці до Києва донорське серце було доправлено лише за 50 хвилин

Поліцейські транспортували з Вінниці до медичних закладів Києва донорські органи для порятунку чотирьох людей

У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації, гелікоптер Національної поліції України транспортував донорське серце до столичного Інституту серця для пересадки маленькій пацієнтці. Пілоти-поліцейські здійснили посадку на вертолітному майданчику, що знаходиться на даху лікарні.

Шанс на порятунок 12-річна дівчинка отримала завдяки мешканцю Вінницької області, чиє серце їй пересадили після згоди родичів чоловіка.

Нирки і печінку від того самого вінницького донора на авто із супроводом патрульної поліції терміново транспортували у Київ для пересадки іншим пацієнтам.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що зараз триває спільна робота кількох відомств і Верховної Ради України у сфері реалізації права громадян добровільно стати донором.

«Наразі разом з віце-прем’єром Михайлом Федоровим та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації працюємо над тим, щоб кожен із 7 мільйонів українців, зареєстрованих у «Дії», міг за декілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду стати донором», – наголосив глава МВС України.

«Сподіваюсь, що необхідний для цього Закон буде прийнятий ще цього року», – додав Монастирський.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські допомогли врятувати хлопчика, батько якого не міг доставити дитину до лікарні через затори в місті. Поліцейські увімкнули сирени і встигли доправити дитину до реанімації.