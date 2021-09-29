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    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)

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    З Вінниці&nbsp;до Києва&nbsp;донорське серце&nbsp;було доправлено&nbsp;лише за 50 хвилин&nbsp;&nbsp; - Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    З Вінниці до Києва донорське серце було доправлено лише за 50 хвилин  
    фото з відкритих джерел

    Поліцейські транспортували з Вінниці до медичних закладів Києва донорські органи для порятунку чотирьох людей

    У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації, гелікоптер Національної поліції України транспортував донорське серце до столичного Інституту серця для пересадки маленькій пацієнтці. Пілоти-поліцейські здійснили посадку на вертолітному майданчику, що знаходиться на даху лікарні.

    Шанс на порятунок 12-річна дівчинка отримала завдяки мешканцю Вінницької області, чиє серце їй пересадили після згоди родичів чоловіка.

    Нирки і печінку від того самого вінницького донора на авто із супроводом патрульної поліції терміново транспортували у Київ для пересадки іншим пацієнтам.

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що зараз триває спільна робота кількох відомств і Верховної Ради України у сфері реалізації права громадян добровільно стати донором.

    «Наразі разом з віце-прем’єром Михайлом Федоровим та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації працюємо над тим, щоб кожен із 7 мільйонів українців, зареєстрованих у «Дії», міг за декілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду стати донором», – наголосив глава МВС України.

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    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)
    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)

    «Сподіваюсь, що необхідний для цього Закон буде прийнятий ще цього року», – додав Монастирський.

    Нагадаємо, в Одесі поліцейські допомогли врятувати хлопчика, батько якого не міг доставити дитину до лікарні через затори в місті. Поліцейські увімкнули сирени і встигли доправити дитину до реанімації.

    Теги: МВС Київ гелікоптер Денис Монастирський
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    Нацполіція провела успішну аеромедичну евакуацію (фото, відео)