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    Кримінал

    Контрабанда наркотиків з Туреччини: українські силовики вилучили 30 кг героїну

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    Наркотики виявили&nbsp;у пункту пропуску &laquo;Лужанка&raquo; на Закарпатті - Контрабанда наркотиків з Туреччини: українські силовики вилучили 30 кг героїну
    Наркотики виявили у пункту пропуску «Лужанка» на Закарпатті

    Прикордонники підрахували кількість наркотиків, які буди виявлені в автомобілі у пункту пропуску «Лужанка»

    Співробітники Держприкордонслужби спільно з СБУ та працівниками митниці затримали на Закарпатті громадянина Туреччини, який спробував перевезти партію наркотиків до Угорщини.

    Як повідомив  у Facebook помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, силовики вилучили у іноземця 30 кг 750 г наркотиків.

    «Прикордонники спільно з митниками та співробітниками СБУ підрахували кількість наркотиків, які буди виявлені в автомобілі у пункту пропуску «Лужанка». Загалом там містилося 30 кг 750 г білого порошку. Експертиза триває», - зазначив Слободян.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що затриманий переміщав брикети із наркотичною речовиною до Угорщини у спеціально виготовленій схованці автомобіля.

    За непідтвердженою інформацією, до Угорщини з Туреччини перевозили чергову партію героїну, яку в спецслужбах пов'язують із тією, яку нещодавно затримали румунські прикордонники.

    Нагадаємо, 4 березня румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.

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