Контрабанда брендового одягу: на складах у Києві вилучили товар на 100 млн



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Новий брендовий одяг не мав відповідних товаросупровідних документів Фото: СБУ

Слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань під час слідчих дій вилучили в організаторів контрабанди брендового одягу продукції на більше ніж 100 мільйонів гривень.

Про це 18 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 мільйонів гривень, було виявлено на складських приміщеннях у Києві.

Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку.

Нагадаємо, що 10 жовтня СБУ та ДБР під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували масштабну протиправну схему ввезення в Україну великих партій товарів відомих марок за підробленими документами. Оперативники встановили, що підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду.

Загалом було проведено 40 обшуків y Київській, Львівській, Тернопільській та Дніпропетровській областях за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їх керівників, а також організаторів протиправної схеми.

Слідчі отримали документацію, яка свідчить про проведення нелегальної оборудки. Триває досудове слідство у межах розпочатого кримінального провадження. Зокрема, перевіряється причетність до протиправної діяльності службовців митниці.