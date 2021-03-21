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    На Донеччині чоловік зарубав матір, бо вона вимагала знайти роботу

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    Смертельні травми літня жінка отримала у своєму будинку в смт Райгородок під час сварки з нетверезим сином - На Донеччині чоловік зарубав матір, бо вона вимагала знайти роботу

    Смертельні травми літня жінка отримала у своєму будинку в смт Райгородок під час сварки з нетверезим сином

    Фото: Нацполіція

    Чоловік побив кулаками в голову власну матір, а пізніше зарубав її сокирою

    У селищі Райгородок Донецької області п'яний чоловік убив матір через те, що вона вимагала від нього влаштуватися на роботу.

    Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Зазначається, що в поліцію звернувся сусід убитої, який виявив тіло. За вказаною ним адресою правоохоронці виявили тіло 58-річної жінки, сліди крові в кімнаті і встановили, що до злочину причетний син загиблої, який жив у цьому ж будинку.

    «32-річний чоловік повідомив, що конфлікт почався через те, що мати вимагала знайти роботу. За це зловмисник завдав їй ударів кулаками і сокирою по голові, залишивши лежати на підлозі», – йдеться в повідомленні.

    Підозрюваного затримало у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік убив дідуся молотком, бо той відмовився позичити гроші.

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    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Донеччина
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