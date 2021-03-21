На Донеччині чоловік зарубав матір, бо вона вимагала знайти роботу

Смертельні травми літня жінка отримала у своєму будинку в смт Райгородок під час сварки з нетверезим сином

Чоловік побив кулаками в голову власну матір, а пізніше зарубав її сокирою

У селищі Райгородок Донецької області п'яний чоловік убив матір через те, що вона вимагала від нього влаштуватися на роботу.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Зазначається, що в поліцію звернувся сусід убитої, який виявив тіло. За вказаною ним адресою правоохоронці виявили тіло 58-річної жінки, сліди крові в кімнаті і встановили, що до злочину причетний син загиблої, який жив у цьому ж будинку.

«32-річний чоловік повідомив, що конфлікт почався через те, що мати вимагала знайти роботу. За це зловмисник завдав їй ударів кулаками і сокирою по голові, залишивши лежати на підлозі», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримало у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік убив дідуся молотком, бо той відмовився позичити гроші.