На Донеччині чоловік зарубав матір, бо вона вимагала знайти роботу
Смертельні травми літня жінка отримала у своєму будинку в смт Райгородок під час сварки з нетверезим сином
Чоловік побив кулаками в голову власну матір, а пізніше зарубав її сокирою
У селищі Райгородок Донецької області п'яний чоловік убив матір через те, що вона вимагала від нього влаштуватися на роботу.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
Зазначається, що в поліцію звернувся сусід убитої, який виявив тіло. За вказаною ним адресою правоохоронці виявили тіло 58-річної жінки, сліди крові в кімнаті і встановили, що до злочину причетний син загиблої, який жив у цьому ж будинку.
«32-річний чоловік повідомив, що конфлікт почався через те, що мати вимагала знайти роботу. За це зловмисник завдав їй ударів кулаками і сокирою по голові, залишивши лежати на підлозі», – йдеться в повідомленні.
Підозрюваного затримало у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.
Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловік убив дідуся молотком, бо той відмовився позичити гроші.