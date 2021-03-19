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    Вінницький суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваному у вбивстві дружини, матері та малолітніх дітей

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    Наступне судове засідання у справі Анатолія Мальця призначено на 14:30 23 квітня - Вінницький суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваному у вбивстві дружини, матері та малолітніх дітей
    Наступне судове засідання у справі Анатолія Мальця призначено на 14:30 23 квітня
    фото: фото: vinnitsa.info

    Судові засідання проходять у закритому режимі

    У Вінниці суд продовжив на 60 діб термін тримання під вартою підозрюваному у вбивстві своєї матері, дружини та двох дітей у мікрорайоні Академічному. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу суду.

    Засідання щодо продовження запобіжного заходу у суді відбулось 18 березня. Клопотання про продовження терміну тримання чоловіка під вартою подала сторона обвинувачення.

    Суд резонансну справу щодо Анатолія Мальця уже третій рік розглядає у закритому режимі. Наступне судове засідання призначено на 14:30 23 квітня.

    Суд мав винести вирок обвинуваченому 19 лютого, але тоді журналістів на засідання не пустили, а до підозрюваного викликали швидку.

    Нагадаємо, Вінницький міський суд задовольнив звернення поліції щодо депортації з України громадянина Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що 60-річний громадянин Російської Федерації, житель Бершаді, перебуває на території України з порушенням міграційного законодавства. Він 25 разів притягувався до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушеньня, зокрема не виконав рішення Управління Державної Міграційної служби України у Вінницькій області про залишення території країни до 11 лютого цього року.

    Теги: суд Вінниця вбивство вирок
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