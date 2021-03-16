Ударив матір сокирою, а потім задушив: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли поруч зі школою
Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 83-річної жінки, тіло якої знайшли поруч зі школою на вулиці Маріїнська в Одесі.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції регіону.
За версією слідства, 55-річний чоловік ударив матір сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет, обмотав скотчем і задушив. Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому, запевнили в поліції.
За словами чоловіка, він убив матір через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не сказав.
Поліцейські кваліфікували справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі поруч із школою на вулиці Маріїнська правоохоронці виявили тіло літньої жінки. Про це розповіла речниця Національної поліції області Світлана Білецька.
За її словами, тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. За попередньою інформацією, на ньому наявні ознаки насильницької смерті.