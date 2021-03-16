Ударив матір сокирою, а потім задушив: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли поруч зі школою

Зі слів чоловіка, мати поплатилася життям через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не говорить

Зі слів чоловіка, мати поплатилася життям через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не говорить

Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 83-річної жінки, тіло якої знайшли поруч зі школою на вулиці Маріїнська в Одесі.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції регіону.

За версією слідства, 55-річний чоловік ударив матір сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет, обмотав скотчем і задушив. Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому, запевнили в поліції.

За словами чоловіка, він убив матір через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не сказав.

Поліцейські кваліфікували справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі поруч із школою на вулиці Маріїнська правоохоронці виявили тіло літньої жінки. Про це розповіла речниця Національної поліції області Світлана Білецька.

За її словами, тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. За попередньою інформацією, на ньому наявні ознаки насильницької смерті.