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    Ударив матір сокирою, а потім задушив: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли поруч зі школою

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    Зі слів чоловіка, мати поплатилася життям через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не говорить&nbsp; - Ударив матір сокирою, а потім задушив: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, тіло якої знайшли поруч зі школою
    Зі слів чоловіка, мати поплатилася життям через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не говорить 
    фото: od.npu.gov.ua

    Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 83-річної жінки, тіло якої знайшли поруч зі школою на вулиці Маріїнська в Одесі.

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції регіону.

    За версією слідства, 55-річний чоловік ударив матір сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет, обмотав скотчем і задушив. Переконавшись, що старенька не дихає, він поклав тіло жінки в мішок та відніс подалі від дому, запевнили в поліції.

    За словами чоловіка, він убив матір через конфлікт, який виник між ними, але через який саме, підозрюваний не сказав.

    Поліцейські кваліфікували справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, сьогодні в Одесі поруч із школою на вулиці Маріїнська правоохоронці виявили тіло літньої жінки. Про це розповіла речниця Національної поліції області Світлана Білецька.

    За її словами, тіло пенсіонерки в мішку знайшли біля входу в підвальне приміщення навчального закладу. За попередньою інформацією, на ньому наявні ознаки насильницької смерті.

    Теги: пенсіонери Одеса вбивство
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