На Одещині чоловік убив дідуся молотком, бо той відмовився позичити гроші (відео)
Тіло 81-річного потерпілого з травмами голови виявили в його власному будинку сусіди
На Одещині поліцейські викрили жителя Ананьївської об’єднаної територіальної громади у вбивстві літнього односельця.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.
Тіло 81-річного потерпілого з травмами голови виявили в його власному будинку сусіди, коли занепокоїлись, що дідусь другий день поспіль не виходить на вулицю. За висновком експерта, смерть постраждалого настала в результаті множинних відкритих переломів кісток склепіння черепа.
Протягом тижня в рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські відпрацьовували різні версії вбивства, перевіряли на причетність до скоєння даного злочину як жителів села, так і інших громадян. Під підозру потрапив 28-річний односелець загиблого.
На допиті чоловік повідомив, що померлий відмовився позичити йому гроші, за що і поплатився. Він прийшов додому до пенсіонера і молотком, який приніс із собою, завдав дідусеві близько десяти ударів по голові. Знаряддя вбивства зловмисник викинув у піч, звідки його в обгорілому вигляді вилучили криміналісти.
Нагадаємо, на Київщині син «замовив» убивство батька заради спадку.