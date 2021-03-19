На Одещині чоловік убив дідуся молотком, бо той відмовився позичити гроші (відео)

Тіло 81-річного потерпілого з травмами голови виявили в його власному будинку сусіди

На Одещині поліцейські викрили жителя Ананьївської об’єднаної територіальної громади у вбивстві літнього односельця.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Тіло 81-річного потерпілого з травмами голови виявили в його власному будинку сусіди, коли занепокоїлись, що дідусь другий день поспіль не виходить на вулицю. За висновком експерта, смерть постраждалого настала в результаті множинних відкритих переломів кісток склепіння черепа.

Протягом тижня в рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські відпрацьовували різні версії вбивства, перевіряли на причетність до скоєння даного злочину як жителів села, так і інших громадян. Під підозру потрапив 28-річний односелець загиблого.

На допиті чоловік повідомив, що померлий відмовився позичити йому гроші, за що і поплатився. Він прийшов додому до пенсіонера і молотком, який приніс із собою, завдав дідусеві близько десяти ударів по голові. Знаряддя вбивства зловмисник викинув у піч, звідки його в обгорілому вигляді вилучили криміналісти.

Нагадаємо, на Київщині син «замовив» убивство батька заради спадку.