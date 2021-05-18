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    СБУ викрила ресурси, через які збували фальшиві тести на Covid-19

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    Ділки щодня збували до десяти підробок - СБУ викрила ресурси, через які збували фальшиві тести на Covid-19
    Ділки щодня збували до десяти підробок
    Фото: СБУ

    Ділки підробляли довідки з негативними результатами тестів на Covid-19 і листки тимчасової непрацездатності

    Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували мережу анонімних онлайн-ресурсів, через які ділки збували підроблені мед документи, зокрема, довідки з негативними результатами тестів на Covid-19 і листки тимчасової непрацездатності. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    У ході досудового слідства співробітники СБУ задокументували, що мережу вебресурсів заснували у липні 2020 року двоє мешканців Київщини. Зловмисники приймали замовлення на виготовлення підроблених негативних результатів ПЛР-тестів на Covid-19 для виїзду за кордон. Також вони фальсифікували медичні довідки для отримання водійських прав і листки тимчасової непрацездатності з підробленими печатками державних та комунальних медичних закладів Києва.

    За попередньою інформацією, щодня ділки збували до 10 підробок. Їх вартість залежала від виду документа і терміновості виготовлення, у середньому становила 1 тис. грн.

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    СБУ викрила ресурси, через які збували фальшиві тести на Covid-19
    СБУ викрила ресурси, через які збували фальшиві тести на Covid-19

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм і відкрили банківські рахунки на підставних осіб. Реквізити вони використовували для отримання коштів за підроблені документи. Передачу «довідок» замовникам здійснювали через служби експрес-доставки.

    У ході проведення обшуків за адресами проживання організаторів правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності.

    Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) та ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.

    Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру киянину, який виготовляв та збував підроблені довідки про відсутність в осіб позитивного результату тесту на Covid-19.

    Теги: СБУ Київ кримінал документи Київщина коронавірус
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    СБУ викрила ресурси, через які збували фальшиві тести на Covid-19