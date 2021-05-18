До кінця тижня в Києві триватимуть продуктові ярмарки (адреси)

Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня, з 18 по 23 травня, у Києві для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

18 травня (вівторок) у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

19 травня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

20 травня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

21 травня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

22 травня (субота):

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

23 травня (неділя) у:

у Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Крім того, у вихідні, 22-23 травня, у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

22 травня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 травня (неділя) у: