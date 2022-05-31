​Пляжний сезон у Києві відкладається. Сапери шукають бомби у водоймах

В умовах воєнного стану киянам не радять відвідувати пляжі

Обслуговування пляжів та зон відпочинку Києва відбувається у штатному режимі, проте пляжний сезон у столиці поки не відкриватимуть. Про це повідомляє КМДА.

Комунальні працівники обслуговують пляжі та зони відпочинку у штатному режимі, розпочинаються лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води. Крім того, на територіях пляжів і зон відпочинку збираються розпочати обстеження дна акваторії на наявність вибухівок, тож із огляду на воєнний стан і з міркувань безпеки містянам рекомендують не відвідувати ці місця.

Через можливу небезпеку та обстеження територій пляжний сезон у Києві поки що не відкриватимуть. Між іншим, у 2021 році пляжний сезон у столиці довго не розпочинався через прохолодну воду в Дніпрі. Вода тривалий час залишалася прохолодною, а купатися, згідно з нормами, дозволено за температури води не менше 17 градусів.

Зауважимо, що в Київській міській військовій адміністрації не бачать ознак підготовки російських військ для повторного наступу на Київ, менше з тим, небезпека для столиці все одно залишатиметься аж до самої перемоги України. Так само зберігається загроза ракетних ударів.

Напередодні Дня Києва сапери показали, як розміновують водойми Київщини. Від початку війни рятувальники ДСНС знешкодили майже 2 тис. авіаційних бомб.

Тим часом ціни на курорти в Росії та окупованому Криму обвалилися.

А ось Туреччина готується до того, що російських туристів будуть бити.

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