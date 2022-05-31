ДБР ідентифікувало поліцейських-зрадників, які служили окупантам у Бердянську

Бердянськ Запорізької області знаходиться під окупацією російської армії з кінця лютого 2022 року

Місто Бердянськ Запорізької області знаходиться під окупацією російської армії з кінця лютого 2022 року

Трьом правоохоронцям оголошено підозри за статтею «державна зрада»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом українським правоохоронцям, котрі перейшли на бік окупаційної влади РФ у Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозри, які датовані 30 травням.

Підозри за статтею «державна зрада» (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу) оголошено старшому сержанту конвойної служби Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Геннадію Цибалову, інспектору відділу реагування патрульної поліції Бердянського райвідділу поліції Степану Магрицькому та інспектору чергової частини сектору моніторингу Бердянського райвідділу поліції Максиму Бичкову. Всі троє правоохоронців після окупації Бердянську наприкінці лютого 2022 року зрадили присязі на вірність українському народу і добровільно перейшли на бік ворога.

За матеріалами слідства 9 травня 2022 року Цибалов, Магрицький і Бичков брали участь у забезпеченні громадського порядку під час проведення з нагоди святкування Дня перемоги незаконних масових заходів у Бердянську, організованих окупаційною владою міста.

Поліцейським-зрадникам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що в Україні триває 97-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Служба безпеки України розслідувала випадок зґвалтування російськими загарбниками під час повномасштабної війни на Київщині. Цей злочин скоїв – разом зі спільником – громадянин Росії Михайло Романов, військовослужбовець із в/ч 8954, що розташована у місті Чебаркуль Челябінської області РФ.

За інформацією слідства, п’яний рашист із своїм поплічником вдерся до помешкання, де жила молода українська сім’я. Убивши чоловіка, окупанти познущалися з жінки, погрожуючи їй розстрілом.

Нагадаємо, що інформація про цей злочин з’явилася ще у кінці березня, коли постраждала дала інтерв’ю британському виданню Daily Mail.