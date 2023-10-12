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На окупованих територіях російські «казакі» розбещують школярів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованих територіях російські «казакі» розбещують школярів
Діти стають жертвами сексуальних домагань російських «охоронців» шкіл
фото ілюстративне

Підпілля ліквідувало чотирьох «казаків» на Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки з боку так званих «казаків», яких Росія найняла охороняти школи. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, для «забезпечення порядку» в захоплених школах на окупованих територіях були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній з Росії, зокрема, таких, як «казачья сотня» з Білгородської області. Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих «охоронців».

На фоні окремих конфліктів з місцевим населенням на окупованих територіях місцеве підпілля ліквідувало чотирьох «казаків» на Запоріжжі. 

Центр національного спротиву отримав перелік всіх російських охоронних компаній, що залучені на ТОТ, та всіх бойовиків, що беруть у цьому безпосередню участь. Українське підпілля стежить за всіма загарбниками, і ніхто з них не уникне неминучої розплати. 

До слова, російські загарбники посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах України. Окупаційні адміністрації та війська ворога намагаються ускладнити для місцевих партизан процес передачі інформації. Зокрема, загарбники продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу. 

Нещодавно в окупованому Мелітополі неподалік від моторного заводу Сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян.

 

Теги: окупанти діти війна педофіл

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