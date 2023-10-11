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Психічні розлади в російських окупантів. Британська розвідка шокувала новими даними

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Психічні розлади в російських окупантів. Британська розвідка шокувала новими даними
Російські військові стикаються з кризою психічного здоров'я
фото ілюстративне

Лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, які непридатні для участі в бойових діях

У грудні 2022 року російські психологи виявили близько 100 000 військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«Зараз це число майже напевно вище, оскільки російські військові не в змозі забезпечити достатню ротацію і відновлення сил з поля бою. На цю проблему звертали увагу багато командирів, включаючи колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова, який був відсторонений від командування в липні 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Є додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, які непридатні для участі в бойових діях.

«Через недостатню турботу про психічне здоров'я своїх солдатів і їх придатності до ведення бойових дій, бойова ефективність Росії залишається на неоптимальному рівні», – зазначається у повідомленні.

Триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень. 

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Теги: розвідка окупанти здоров'я війна військові фронт британська розвідка

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