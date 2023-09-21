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Україна вдарила по секретній базі окупантів у Мелітополі: десятки ліквідованих офіцерів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна вдарила по секретній базі окупантів у Мелітополі: десятки ліквідованих офіцерів РФ
фото: Telegram/Іван Федоров

Штаб був розташований на території моторного заводу, де росіяни скупчували військову техніку

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, неподалік від моторного заводу, сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян. Командувач 58-ї армії та начальник штабу отримали поранення, і ще кілька десятків офіцерів Російської Федерації загинули. Про це повідомляє «Суспільне».

Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. СБУ перевірила цю інформацію та передала її військовим. Після цього відбувся «приліт» по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Про ліквідацію штабу повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Штаб був розташований на території моторного заводу – це південна частина міста, там, де росіяни на території двох промислових підприємств скупчували військову техніку, озброєння, але ліквідовано було саме штаб, де були росіяни», – зазначив Іван Федоров.

Україна вдарила по секретній базі окупантів у Мелітополі: десятки ліквідованих офіцерів РФ фото 1
Україна вдарила по секретній базі окупантів у Мелітополі: десятки ліквідованих офіцерів РФ фото 2

Раніше повідомлялося, що Збройних сили України підтвердили удар по аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Нагадаємо, Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: окупанти озброєння Іван Федоров росіяни

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