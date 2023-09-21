Україна вдарила по секретній базі окупантів у Мелітополі: десятки ліквідованих офіцерів РФ

Штаб був розташований на території моторного заводу, де росіяни скупчували військову техніку

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, неподалік від моторного заводу, сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян. Командувач 58-ї армії та начальник штабу отримали поранення, і ще кілька десятків офіцерів Російської Федерації загинули. Про це повідомляє «Суспільне».

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Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. СБУ перевірила цю інформацію та передала її військовим. Після цього відбувся «приліт» по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

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Про ліквідацію штабу повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Штаб був розташований на території моторного заводу – це південна частина міста, там, де росіяни на території двох промислових підприємств скупчували військову техніку, озброєння, але ліквідовано було саме штаб, де були росіяни», – зазначив Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що Збройних сили України підтвердили удар по аеродрому поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

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Нагадаємо, Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.