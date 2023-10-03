У Мелітополі та Бердянську окупанти посилили стеження і прослушку

Окупанти намагаються завадити партизанам передавати інформацію для українських сил

Російські загарбники посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Місцеве підпілля систематично інформує Сили оборони про пересування та розміщення сил та засобів росіян на тимчасово окупованих територіях. Інформація від підпілля допомагає завдавати ударів по ворогу та наближає звільнення наших територій.

Окупаційні адміністрації та війська ворога намагаються ускладнити для місцевих партизан процес передачі інформації. Зокрема, загарбники продовжують розміщувати нові камери спостереження та встановлюють нові вежі мобільного зв’язку, які прослуховуються. Такі вежі з’явилися в Мелітополі та Бердянську, також фіксується посилення роботи ворожого РЕБу.

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До слова, партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно невідомі герої розповсюдили 160 листівок та понад 50 стрічок з українською символікою у тимчасово окупованому Бердянську.

А в тимчасово окупованому Мелітополі неподалік від моторного заводу Сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян.