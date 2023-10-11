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Окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині: є загиблі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині: є загиблі (відео)
Російські окупанти вдарили по Нікополю
фото: Ігор Клименко

Відомо як мінімум про двох загиблих, під завалами рятувальники ще шукають людей

Російська окупаційна армія у середу, 11 жовтня, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару є жертви та руйнування. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Клименко зазначив, що у місті російські загарбники зруйнували гімназію. Відомо як мінімум про двох загиблих, під завалами рятувальники ще шукають людей.

Російська окупаційна армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області
Російська окупаційна армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області
фото: Ігор Клименко

«Встановлено, що постраждалі – працівники навчального закладу. Продовжуємо пошуково-рятувальні роботи», – написав Клименко.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

До слова, кількість жертв через ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області зросла до 55 людей.

Теги: окупанти війна школа обстріл Дніпропетровщина

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