Окупанти змінили тактику в Чорному морі: деталі від ВМС

Росіяни розосередили Чорноморський флот між Новоросійськом та Феодосією

Російські окупанти змінили тактику використання свого Чорноморського флоту у війні проти України. Тепер РФ включає до бойового використання лише ракетні носії типу «Калібр» для нанесення ударів по території України, а інші ворожі кораблі фактично не беруть участь у бойових діях. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук у інтерв’ю Liga.net.

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Водночас, на його думку, поки що зарано говорити про зміну балансу сил на користь наших військ у районі тимчасово окупованого росіянами Криму.

«Угруповання (Росії – ред.) залишається досить великим – понад 30 бойових кораблів, не рахуючи катерів та допоміжного флоту», – сказав Плетенчук.

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Також представник Військово-Морських Сил ЗСУ підтвердив, що окупанти розосередили Чорноморський флот між Новоросійськом та Феодосією, оскільки не почувають себе в безпеці в Севастополі. Однак, останній залишається головною базою ЧФ РФ у Чорному морі.

«Завантаження «Калібрів» вони (росіяни – ред.) можуть робити тільки на цій базі. Відповідно, вона використовуватиметься і надалі – у них немає вибору. Вони просто там перебувають менше, ніж раніше», – уточнив Плетенчук.

За його словами, говорити про «вичавлювання» російського флоту можна буде лише після виходу військових агресора з Кримського півострову.

Нагадаємо, окупанти перебазували з анексованого Севастополя до Новоросійська майже півтора десятка кораблів Чорноморського флоту.

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До слова, голова невизнаної республіки Абхазії Аслан Бжанія підписав угоду з Росією про розміщення військово-морської бази РФ на Чорному морі.