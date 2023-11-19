На Полтавщині невідомі викинули у смітник немовля

Дитину каретою швидкої допомоги доправили до перинатального центру міста Кременчука

На Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції . На місце події негайно виїхали правоохоронці – слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники, дільничні офіцери та медики, повідомляє Поліція Полтавської області.

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Дитину каретою швидкої допомоги доправили до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан малюка – середньої тяжкості.

Поліцейські ж шукають того, хто викинув дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи.

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Раніше у місті Вишневе на Київщині мати викинула немовля з п’ятого поверху.

До слова, раніше у Голосіївському районі Києва ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили у матері новонароджену дівчинку через сміттєзвалище у квартирі. Мотлоху та сміття було стільки, що воно повністю закривало прохід до оселі: жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото).

У помешканні стояв нестерпний сморід і були відсутні будь-які комунікації. Маленьку дівчинку, якій два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я. Немовля передали лікарям. Жінку можуть позбавити батьківських прав.

Також повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.