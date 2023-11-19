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На Полтавщині невідомі викинули у смітник немовля

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Полтавщині невідомі викинули у смітник немовля
Стан малюка, якого знайшли серед недоїдків, середньої тяжкості
фото: Поліція Полтавської області/Facebook

Дитину каретою швидкої допомоги доправили до перинатального центру міста Кременчука

На Полтавщині у смітнику знайшли немовля. Трапилася подія у місті Глобине. Дитину виявив місцевий мешканець, котрий звернувся до місцевого райуправління поліції . На місце події негайно виїхали правоохоронці – слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, експерти, кінологи, оперативники, дільничні офіцери та медики, повідомляє Поліція Полтавської області.

Дитину каретою швидкої допомоги доправили до перинатального центру міста Кременчука, де їй надають необхідну допомогу. Стан малюка – середньої тяжкості.

Поліцейські ж шукають того, хто викинув дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Раніше у місті Вишневе на Київщині мати викинула немовля з п’ятого поверху.

До слова, раніше у Голосіївському районі Києва ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили у матері новонароджену дівчинку через сміттєзвалище у квартирі. Мотлоху та сміття було стільки, що воно повністю закривало прохід до оселі: жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото).

У помешканні стояв нестерпний сморід і були відсутні будь-які комунікації. Маленьку дівчинку, якій два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я. Немовля передали лікарям. Жінку можуть позбавити батьківських прав.

Також повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.

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Теги: поліція немовля Полтавщина

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