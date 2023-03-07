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Жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото)
Нацполіція

Розкидане сміття закривало повністю прохід у квартиру

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від медичного закладу Голосіївського району про те, що 21 лютого була виписана жінка з новонародженою дитиною, яка проживає на вулиці Ломоносова. Однак в подальшому під час проведення медичного патронажу матір перестала відповідати на телефонні дзвінки та двері своєї квартири не відчиняла. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Аби перевірити і не допустити протиправних дій відносно дитини, інспектори ювенальної превенції разом із спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації негайно вирушили до родини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перевіривши умови проживання, поліцейські виявили занедбану оселю із непридатними та жахливими для проживання немовляти умовами: розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій. Маленьку дівчинку, якій всього два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я і помістили під нагляд лікарів.

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«Через купи сміття до квартири було дуже важко зайти. В кімнаті, де перебувало немовля, між сміттям і стелею був лише невеличкий простір. Туди під час обстеження квартири вдалося пролізти лише одному чоловікові. З'ясувалось, що ця дитина віком всього два тижні у 44-річної жінки вже четверта, але мати позбавлена батьківських прав на інших дітей», – повідомила ТСН старша інспекторка Голосіївського управління столичної поліції Вікторія Пономарьова.

Попередньо відомо, що жінка не зловживає алкоголем. Під час вилучення дитини жінка плакала, шкодувала та обіцяла виправитися. Вона розуміла, що є загроза того, що може не повернути собі дитину.

На матір поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Наразі вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав. Подальшу долю дитини визначать соцслужба.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.

Теги: Київ діти поліція

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