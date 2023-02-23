Суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину
Породілля поклала новонароджену на ліжку та пішла займатися своїми справами, лише через деякий час її одягнула
Острозький районний суд виніс вирок 28-річній жительці Рівненської області, яка у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
«Подія сталася 21 січня минулого року. Тоді ще у 26-річної жительки колишнього Острозького району, яка перебувала на 34-35 тижні вагітності та в стані алкогольного сп’яніння, удома почалися перейми. При надії жінка була вже вшосте. Втім, на лікарському обліку не перебувала, тому й умисно не викликала «швидку». З допомогою чоловіка у кімнаті, де температура була приблизно 10-14 градусів тепла, народила недоношену, але без вад розвитку дівчинку вагою 1886 г, зростом 43 см. Пуповину доньці перерізав батько», – йдеться в повідомленні.
Потім породілля закутала новонароджену в рушник, поклала на ліжку та пішла займатися своїми справами. Лише через деякий час її одягнула. Схаменувшись орієнтовно за хвилин 40, викликала «швидку». Втім, того ж дня у лікарні медики констатували смерть немовляти.
Слідчі у рамках кримінального провадження розпочатого за фактом завідомого залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, вчинене матір’ю стосовно новонародженої дитини провели слідчі дії. Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили плаценту.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини настала в результаті загального переохолодження тіла через низьку температуру навколишнього середовища.
Жінка наразі виховує чотирьох малолітніх. У листопаді 2020 року померла однотижнева дитина обвинуваченої. Згідно із висновком судово-психіатричного експерта рівень інтелектуального розвитку 28-річної жінки в межах норми та її індивідуально-психологічні особливості не мають характеру вад, які могли істотно вплинути на її поведінку після народження дитини.
Минулого тижня суд визнав виною 28-річну обвинувачену в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 135 КК України. Втім, звільнив її від відбування основного покарання, призначивши два роки іспитового строку. До обставин, що обтяжує покарання підсудної, суд відніс скоєння злочину в стані алкогольного сп'яніння. Обставина, яка пом`якшує покарання – щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині домашня вівчарка загризла немовля.
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