Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)

36-річна мати дитини у важкому стані перебуває у лікарні

Сьогодні, 13 листопада, в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де перебувало немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув, а мати – у важкому стані. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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«Опівдні росіяни в передмісті Херсона обстріляли з артилерії авто, в якому дівчинка та її рідні поверталися з медогляду», - розповів він.

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За даними Клименка, внаслідок влучання автівка загорілася. «36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент», – зазначив голова МВС.

У Херсонську лікарню двомісячну дитини везли поліцейські з «мігалкою». Попередньо, в дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. «Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами», – додав очільник МВС.

Триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.