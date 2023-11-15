Конфлікт у маршрутці: у Києві чоловік вилаяв жінку з немовлям

Пасажир маршрутки вилаяв жінку з немовлям, бо дитячий візочок нібито перегородив йому вихід

У Києві 33-річний пасажир маршрутки посварився з 24-річною жінкою, через те, що дитячий візочок начебто перегородив йому вихід. Відео інциденту зафільмував інший пасажир і виклав у соцмережі. На публікацію відреагували правоохоронці. Про це повідомляє поліція Києва.

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«Минулими вихідними у соціальних мережах та багатьох телеграм-каналах була оприлюднена ситуація, яка трапилась у столичній маршрутці. На відео зафіксовано як чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, провокує конфлікт з жінкою з немовлям. За фактом публікації співробітники Подільського управління поліції одразу розпочали перевірку та в той же день встановили усіх учасників інциденту», – йдеться в повідомленні.

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Чоловік вилаяв жінку та навмисно заблокував їй вихід з маршрутки фото: Поліція Києва

Правоохоронці встановили, що 24-річна жінка увійшла через задні двері до мікроавтобусу із дитячим візочком та оскільки всі місця були зайняті, встала біля дверей. Порушник, виходячи із транспортного засобу разом із своєю матір’ю обурився тим, що пасажирка перегородила йому вихід, вчинив конфлікт та почав висловлюватися до неї нецензурною лайкою. Окрім того, він навмисно заблокував жінці з дитиною вихід з маршрутки.

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Оперативники розшукали 33-річного порушника та доставили його до управління поліції для пояснень. Зловмисником виявився місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Чоловік свою провину визнав.

Інцидент трапився у житловому масиві Куренівка.

Чоловікові оголосили підозру за статтею ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Тернопільській області на 119 грн оштрафували чоловіка, який на вулиці вилаяв жінку. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в громадському місці, образливо чіплявся до жінки, висловлювався в її адресу нецензурною лайкою та шарпав за одяг.