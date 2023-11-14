Влада повідомила, у якому стані перебуває двомісячне немовля, травмоване під час обстрілу Херсона
Дідусь дитини згорів разом з авто
Двомісячна дівчинка, яка 13 листопада разом з мамою та дідусем потрапила під ворожий обстріл на Херсонщині, наразі перебуває у задовільному стані, її життю нічого не загрожує. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Як зазначається, дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Мамі ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка.
У автівку, якою родина поверталась з Херсону до передмістя, влучив російський снаряд. Дідусь згорів разом з авто.
«За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку – 30 тис. грн. Але ці гроші і навіть більші не можуть компенсувати ваші життя чи здоров’я. Тому наполегливо рекомендуємо родинам, в яких є діти, евакуюватися до більш безпечних місць! Діти – наше майбутнє, яке ми зобов’язані зберегти!», – зазначив Мрочко.
Як повідомлялося, 13 листопада, в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли авто з цивільними, де перебувало немовля. Машина загорілася, дідусь дівчинки загинув, а мати – у важкому стані.
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