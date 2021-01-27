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    ДТП на Вінниччині: машина збила жінку на узбіччі дороги

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    Водію загрожує до трьох років позбавлення волі - ДТП на Вінниччині: машина збила жінку на узбіччі дороги
    Водію загрожує до трьох років позбавлення волі
    Фото з відкритих джерел

    Постраждалу у ДТП жительку села Кирнасівка госпіталізували

    У Тульчинському районі водій легковика збив жінку, яка йшла по узбіччю дороги. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінницької області.

    У Тульчинському районі 30-річний водій «ВАЗа» наїхав на жительку села Кирнасівка, яка йшла по узбіччю дороги. 49-річна жінка госпіталізована.

    У поліції повідомляють, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Нагадаємо, що на Вінниччині чоловік врізався у відбійник, внаслідок якого загинула його дружина.

    Теги: ДТП дороги водій Вінниччина жінка чоловік
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