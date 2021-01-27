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    В Одесі чоловік привласнив майже 500 млн грн місцевої дорожньо-будівельної компанії

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    Правоохоронці розшукали зловмисника у Київській області - В Одесі чоловік привласнив майже 500 млн грн місцевої дорожньо-будівельної компанії
    Правоохоронці розшукали зловмисника у Київській області
    Фото з відкритих джерел

    26-річному молодику загрожує до 8 років позбавлення воля

    Правопорушник, будучи директором приватного підприємства, уклав із потерпілою стороною договір на поставку металевих виробів, отримав гроші за товар, який мав доставити покупцеві, і втік. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Як зазначається, правоохоронці розшукали зловмисника у Київській області, де він переховувався, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій.

    «Фігуранта затримали у порядку статті 191 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання молодикові запобіжного заходу. Максимальне покарання, яке загрожує йому за шахрайство, – до восьми років позбавлення волі», – зазначив слідчий відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Денис Бабак.

    Нагадаємо, що підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків.

    Теги: шахрайство Одеса гроші ремонт чоловік
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