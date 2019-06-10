На пункті пропуску «Каланчак» затримали чоловіка з «колорадською» стрічкою



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Українець заявив, що нібито не знав про заборону георгіївських стрічок у нашій країні

На контрольно-пропускному пункті «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом прикордонники виявили громадянина, якого розшукували правоохоронні органи.

Про це повідомляє у понеділок пресслужба ДПСУ.

«Учора у контрольний пункт «Каланчак» із Криму в напрямку материкової частини України прибув українець, в якого прикордонники спочатку виявили в паспорті заборонену георгіївську стрічку. Чоловік повідомив, про те, що вона заборонена в Україні, він нібито не знав. Також під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянин розшукується правоохоронцями Чернігівської області за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час опитування прикордонники встановили, що цей громадянин, перебуваючи в окупованому Криму, здійснив виїзд до Російської Федерації через так званий керченський міст. Тобто порушив державний кордон, відповідальність за що передбачено статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На порушника військовослужбовці склали адмінпротокол та у встановленому порядку передали представникам Національної поліції.