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    Обшуки та затримання кримських татар: прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження

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    Обшуки в Криму, 10 червня - Обшуки та затримання кримських татар: прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження
    Обшуки в Криму, 10 червня

    10 червня представники так званих «правоохоронних органів» на тимчасово окупованій території Криму провели ряд одночасних обшуків у будинках кримських татар

    Правоохоронні органи Криму розпочали кримінальне провадження за фактом чергових незаконних обшуків в Сімферополі, які відбулися 10 червня.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

    «Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим Головним управлінням Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі розпочато кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в Сімферопольському, Алуштинському та Білогірському районах АР Крим», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що 10 червня представники так званих «правоохоронних органів» на тимчасово окупованій території півострову проводять ряд одночасних обшуків у домоволодіннях кримських татар.

    За вказаними фактами органами правопорядку автономії розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканості житла).

    «Крім того, у разі підтвердження інформації про затримання осіб, у яких проводяться незаконні обшуки, діям так званих «правоохоронців» буде надана додаткова правова оцінка», - додали у відомстві.

    Нагадаємо, після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах у понеділок, 10 червня, російські силовики затримали вісьмох людей.


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