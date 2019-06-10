Суд звільнив з-під варти колишнього голову Апеляційного суду Криму



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Суддя Валерій Чорнобук Скріншот з відео ТСН

Суддю Валерія Чорнобука підозрювали у державній зраді

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва, якою було продовжено строк тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, та звільнив його з-під варти. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

Позиція захисту ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним та скасував постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року «Про звільнення судді».

«Згідно із законом «Про судоустрій і статус суддів» скасування постанови ВР України «Про звільнення судді» не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді, тому вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді, у відповідності до чинного законодавства, відноситься виключно до повноважень Вищої ради правосуддя. Аналогічна позиція висловлена Верховним судом», - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, 3 листопада правоохоронці затримали Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні державної зради на посаді голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Чорнобук обіймав цю посаду з грудня 2011 року по липень 2014 року, а з липня 2014 року був суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області. 5 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наприкінці листопада Верховний суд ухвалив рішення визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року №1621-VІІІ «Про звільнення судді», якою Чорнобука було звільнено з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у зв'язку з порушенням присяги судді. У Верховному суді наголошують, що його рішення не є підставою для поновлення Чорнобука на посаді.